Несколько мужчин рассказали о приставаниях журналиста Павла Лобкова. Он признался, что ведет себя как в 2000-х

Первым решился открыто выступить бывший стажер Саша Сырников. О том, что к нему приставал Лобков, он написал в Twitter. Все произошло, по словам Сырникова, во время его обучения на телеканале «Дождь».

«Ну ладно, нам всем это нужно, так что знайте, журналист Павел Лобков — ****** харассер. Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на „Дожде“, трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал молодой человек.

Стажер отвечал телеведущему, что ему неприятно и он сам знает, к кому его тянет. Однако, по его словам, Лобков «не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками». Сырников добавил, что Лобков после работы уговаривал его поехать к нему домой. Парню некуда было идти, денег на такси тоже не было. Тем не менее, по словам молодого человека, он остался спать в редакции.

После своих откровений Саша стал выкладывать в Twitter истории других людей, которые тоже утверждали, что до них домогался Лобков.

Источник скриншотов: Twitter

Этика 2000-х

Павел Лобков прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. Он заявил, что никогда в личных отношениях не использовал свое служебное положение, насилие или шантаж.

Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения Павел Лобков.

По его словам, он не заметил прихода новой этики, когда к личным границам стали относиться по-другому. Лобков признался, что продолжал делать коллегам «сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта».

Журналист извинился за свое поведение, которое причинило дискомфорт. Также он попросил прощения у руководства «Дождя» и зрителей телеканала.

Как коллеги Лобкова отреагировали на скандал

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко написал пост в Facebook. В нем он назвал ситуацию очень неприятной для всех.

«Я как главный редактор телеканала приношу извинения каждому, кому действия Павла нанесли ущерб», — заявил Дзядко.

По его словам, в редакции телеканала обсудят случившееся и проведут «ревизию отношений внутри компании». Руководство сделает все возможное, чтоб «подобное больше не повторялось».

Лобкова в этой ситуации поддержали журналисты Роман Супер, Алексей Остудин и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Пал Альбертыч, обнимаю вас и поддерживаю. Публично, про себя и всем, чем могу. Вы лучший в профессии. И самый остроумный человек в мире. Вы учитель. Вы порядочный. Вы настоящий и живой», — написал Супер в комментариях к посту Лобкова.

Остудин тоже заявил, что полностью находится на его стороне, а зумерам этого не понять.

Симоньян в своем Теlеgrаm-канале вспомнила времена, когда она вместе с Лобковым была в кремлевском пуле. Она рассказала, что тогда коллеги знали о его ориентации (Лобков совершил каминг-аут в 2019 году), а он не скрывал этого и отвечал на шутки в свой адрес.

Обвинения в адрес Лобкова прозвучали на фоне массового обсуждения в Тwittеr домогательств со стороны бывших сотрудников «Открытой России». Это уже стоило работы шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову.