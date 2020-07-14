Молодой журналист обвинил Павла Лобкова в домогательствах

В своей публикации он написал, что инцидент произошел в период стажировки. По словам парня, он был вынужден остаться спать в редакции. Как уверяет Сырников, Лобков уговаривал его отправиться к нему домой, сообщило ИА Nation News.

Пользователь Сети отметил, что мужчина пытался «переубедить его же в его ориентации». Молодой человек вспомнил, что на момент стажировки у него практически не было денег, и Лобков пытался воспользоваться его положением.

Сам журналист на обвинения пока никак не отреагировал.