14 июля 2020, 12:04
Молодой журналист обвинил Павла Лобкова в домогательствах
Молодой журналист под именем Саша Сырников в своем Тwittеr-аккаунте обвинил в сексуальных домогательствах обозревателя телеканала «Дождь» Павла Лобкова.
В своей публикации он написал, что инцидент произошел в период стажировки. По словам парня, он был вынужден остаться спать в редакции. Как уверяет Сырников, Лобков уговаривал его отправиться к нему домой, сообщило ИА Nation News.
Пользователь Сети отметил, что мужчина пытался «переубедить его же в его ориентации». Молодой человек вспомнил, что на момент стажировки у него практически не было денег, и Лобков пытался воспользоваться его положением.
Сам журналист на обвинения пока никак не отреагировал.