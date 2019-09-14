Спешка унесла восемь жизней. Главное о ДТП с автобусом под Ярославлем

Страшная авария произошла в субботу, 14 сентября, в районе поселка Заячий Холм под Ярославлем. Там столкнулись автобус и фура. В результате восемь человек погибли, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. Все, что известно о ДТП к этому часу — в материале «360».

Пассажирский автобус ПАЗ и грузовик MAN столкнулись лоб в лоб приблизительно в 11:00 у деревни Заячий Холм.

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По неподтвержденной информации, в ДТП виноват водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать едущие перед ним машины. Водитель не смог вовремя вырулить обратно и столкнулся с автобусом.

На место аварии приехали девять бригад скорой помощи, а также специалисты службы медицины катастроф. Развернули два оперативных штаба — на месте ДТП и в Клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева в Ярославле.

Очевидцы автокатастрофы сняли последствия на видео. На кадрах видно, что передняя часть автобуса раскурочена, а лобового стекла просто нет. От удара ПАЗ развернуло и выкинуло в кювет. Вещи пассажиров и части разбитого автобуса отлетели на несколько метров.

Пострадавшие в ДТП рассказали о том, что происходило внутри. Они вспомнили, что кто-то из пассажиров вылетел через заднее стекло автобуса, а также рассказали, что видели погибшего водителя. Те, кто не получил тяжелых травм, помогали выбраться из салона остальным.

Потеряли восьмерых

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Сперва в пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили о том, что в результате ДТП погиб один человек, а еще семеро пострадали. Почти через два часа после аварии число жертв увеличилось до семи, а пострадавших — до 20. Среди раненых оказался восьмилетний ребенок: у него рваная рана уха. Врачи провели операцию и заявили, что жизни маленького пациента ничто не угрожает.

Очевидцы рассказали, что мама пострадавшего ребенка упала в обморок прямо на месте аварии. Медики привели ее в чувство.

Пресс-служба правительства Ярославской области сообщила, что в момент ДТП за рулем ПАЗа находился водитель первого класса. Его стаж работы составлял 12 лет. В 06:20 он прошел плановый медицинский осмотр перед рейсом, который не выявил никаких противопоказаний для дальнейшей работы.

Автобус также проходил плановый технический осмотр за несколько дней до аварии. Перед столкновением он не нарушал ПДД и ехал с разрешенной на этом участке дороги скоростью — 53 километра в час.

Все, чтобы помочь людям

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под личный контроль. Он заявил, что сделает «все необходимое, чтобы помочь людям» и, если понадобится, отдаст приказ экстренным службам при помощи санавиации доставить пострадавших в больницы Москвы.

Спустя почти четыре часа после ДТП появилась информация о том, что число пострадавших возросло до 28 человек.

Позже в Ярославской областной больнице из-за множественных серьезных травм скончалась 71-летняя женщина. Таким образом, в результате страшной аварии погибли восемь человек. Пять пассажиров сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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Губернатор Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования семьям погибших. Он также распорядился оказать им материальную помощь — родственники жертв ДТП получат по одному миллиону рублей. Компенсации выплатят и пострадавшим — им выделят по 100 тысяч рублей.

Следственный комитет начал проверку произошедшей аварии. Возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к смерти двух или более лиц, а также об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи проведут необходимые экспертизы, чтобы выяснить все детали произошедшего. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.