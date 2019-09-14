Губернатор Ярославской области взял под контроль разбор последствий ДТП с автобусом
«На данный момент известно, что семь человек погибших, 20 раненых, один ребенок травмирован», — отметила она.
К месту ЧП подъехали девять бригад скорой помощи и специалисты службы медицины катастроф. Оперативный штаб развернут на месте ЧП и в Клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева в Ярославле.
Автобус и фура столкнулись под Ярославлем. Есть жертвыПодробнее
Губернатор Дмитрий Миронов лично отдает необходимые распоряжения.
«Он лично руководит процессом, отдал распоряжения», — добавила Кулигина.
Сам Миронов заявил, что при необходимости отдаст приказ экстренным службам госпитализировать травмированных людей в Москву с помощью санавиации. «Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям», — подчеркнул губернатор.
Авария произошла на 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий холм — Иваново. Водитель грузовой машины MAN выехал на встречку и столкнулся там лоб в лоб с автобусом. Автобус ехал в сторону Гаврилов-Яма из Ярославля. На месте работают сотрудники ГИБДД.