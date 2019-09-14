Количество пострадавших в аварии под Ярославлем возросло

Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и автобуса в Ярославской области увеличилось до 28 человек. За оказанием помощи пострадавшим следит российский Минздрав.

«Произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля MAN. В результате ДТП семь человек погибли и 28 пострадали», — рассказали в ярославском управлении МВД.

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После столкновения возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к смерти двух или более лиц.

Авария произошла около 11:00 около деревни Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. Погибли семь человек.

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В Минздраве России сообщили, что всем пострадавшим оказывается помощь в региональных медучреждениях, речи об эвакуации пока не идет. В то же время в ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию с помощью пострадавшим на контроле, передает РИА «Новости».

По данным Пятого канала, виновником аварии стал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу для обгона и не успел вернуться обратно.