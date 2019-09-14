Автобус и фура столкнулись под Ярославлем. Есть жертвы

Автобус и фура столкнулись в районе поселка Заячий Холм под Ярославлем. Есть жертвы.

«Пока ничего не могу сказать кроме того, что произошло столкновение. Там автобус и грузовая машина. По информации на сейчас, один человек погиб, семеро пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД», — рассказали «360» в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В ГИБДД региона подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия. По словам представителя дорожной полиции, грузовой MAN лоб в лоб столкнулся с автобусом «ПАЗ».

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«На 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий холм — Иваново водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом „ПАЗ“», — рассказали в ГИБДД. Сообщение полиции процитировал ТАСС.

Ранее СМИ сообщали вначале о семи, потом о девяти погибших и 21 пострадавшем, ссылаясь на департамент здравоохранения региона. Официального подтверждения этим цифрам нет.