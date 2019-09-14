  • Бастрыкин взялся за расследование ДТП под Ярославлем

    14 сентября 2019, 18:43

    Алена Макаренко

    Автобус и фура врезались друг в друга у деревни Заячий Холм в Ярославской области. Семь человек погибли, 28 — пострадали. Расследование обстоятельств этой аварии взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее слова привело РИА «Новости».

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    «По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России», — отметила она.

    Как заявила Петренко, Бастрыкин уверен: необходимо пристально изучить все детали смертельного ДТП.

    Глава СК поручил в кратчайшие сроки выяснить причины и обстоятельства аварии, чтобы виновных «наказали по всей строгости закона за гибель и увечья людей».

    Автолюбителей попросили предоставить кадры с видеорегистраторов для детального изучения всех обстоятельств происшествия.

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    Автобус ПАЗ и грузовик MAN столкнулись лоб в лоб в Гаврилов-Ямском районе утром 14 сентября. Погибли семеро, травмы получили 28 человек. Пострадавших с травмами различной степени тяжести отвезли в несколько больниц. По неофициальным данным, аварию устроил водитель фуры. Предположительно, он выехал на встречку для обгона и не успел вернуться на свою полосу движения. Там он и столкнулся с автобусом.

    Возбуждены два уголовных дела. Виновного накажут по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к смерти двух или более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.