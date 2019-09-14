Бастрыкин взялся за расследование ДТП под Ярославлем

Список пострадавших в ДТП под Ярославлем опубликовали СМИ Подробнее

«По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России», — отметила она.

Как заявила Петренко, Бастрыкин уверен: необходимо пристально изучить все детали смертельного ДТП.

Глава СК поручил в кратчайшие сроки выяснить причины и обстоятельства аварии, чтобы виновных «наказали по всей строгости закона за гибель и увечья людей».

Автолюбителей попросили предоставить кадры с видеорегистраторов для детального изучения всех обстоятельств происшествия.

Информацию о девяти погибших в ДТП под Ярославлем опровергли Подробнее

Автобус ПАЗ и грузовик MAN столкнулись лоб в лоб в Гаврилов-Ямском районе утром 14 сентября. Погибли семеро, травмы получили 28 человек. Пострадавших с травмами различной степени тяжести отвезли в несколько больниц. По неофициальным данным, аварию устроил водитель фуры. Предположительно, он выехал на встречку для обгона и не успел вернуться на свою полосу движения. Там он и столкнулся с автобусом.

Возбуждены два уголовных дела. Виновного накажут по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к смерти двух или более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.