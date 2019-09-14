Пострадавшим и семьям погибших в ДТП под Ярославлем выплатят компенсацию

Губернатор Ярославской области подписал распоряжение о выделении средств в качестве материальной помощи потерпевшим в аварии, произошедшей на трассе Ярославль-Иваново. Также стали известны данные о медосмотре водителя автобуса.

Родственникам погибших в аварии с автобусом под Ярославлем выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие получат по 100 тысяч. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Ярославской области. Копию распоряжения губернатор региона разместил в социальной сети Instagram.

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Выяснилось, что за рулем автобуса был водитель первого класса. Его стаж работы составлял 12 лет.

«14 сентября в 06:20 он прошел предрейсовый плановый медицинский осмотр», — сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

В феврале и марте 2019 года мужчина прошел также и периодический медосмотр, который проводится ежегодно. У него не было выявлено никаких противопоказаний для дальнейшей работы.

В администрации региона сообщили, что 11–12 сентября автобус прошел плановый технической осмотр. ПАЗ был относительно новым: он сошел с конвейера в 2014 году.

«В момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость ПАЗа не превышала разрешенную на данном участке и составляла 53 километра в час», — добавили в пресс-службе.