«Много народу кричало». Пассажиры вспомнили детали смертельного ДТП под Ярославлем

Пострадавшие поделились воспоминаниями об аварии с участием автобуса и фуры в Ярославской области, в результате которой погибли семь человек. Они вылетали через заднее стекло автобуса, видели падающую в обморок женщину и лежащего в луже крови водителя.

О ДТП в интервью РЕН ТВ рассказал Сергей Ковалев. По его словам, водитель автобуса никого не обгонял и не вилял по полосе. В результате аварии собеседник телеканала вылетел через заднее стекло ТС. Правда, в первые секунды он не осознал, что же произошло.

«У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться», — вспомнил Ковалев.

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Он помог трем пассажирам выбраться из салона еще до приезда скорой.

Воспоминаниями также поделился Дмитрий Шиткин, сообщил сайт 76.ru. Мужчина и его друг отделались синяками, потому что сидели в середине салона.

«Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей», — рассказал Шиткин.

Очевидцы ДТП также рассказали, что пострадавшего в ДТП ребенка отвезли на обследование и на операцию. Его мама упала в обморок у всех на глазах, но медики оперативно оказали ей первую помощь. Мальчика прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Автобус ПАЗ и грузовик MAN врезались в Гаврилов-Ямском районе утром 14 сентября, отметил сайт «Утро.ру». Погибли семеро, травмы получили 28 человек. Пострадавших с травмами различной степени тяжести отвезли в несколько больниц. По неофициальным данным, виновник аварии — водитель фуры. Предположительно, он выехал на встречку для обгона и не успел вернуться на свою полосу движения. Там он и столкнулся с автобусом. Возбуждены два уголовных дела.