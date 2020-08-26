Коронавирус в России и мире. Главное на 26 августа

Сеть фастфуда KFC меняет слоган из-за пандемии. Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Глава Тувы мог заразиться повторно.

В России

По данным на утро 25 августа, в стане было выявлено 966 тысяч случаев коронавируса (+4696 за прошедшие сутки — минимальный показатель с 20 апреля), 16 568 пациентов умерли (+120), почти 780 тысяч выздоровели (+6652).

Больше всего новых заразившихся в Москве — 681, Петербурге — 179, Московской области — 143.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, переболевший коронавирусом в мае, снова заразился, его отправили на обследование в Москву.

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19», — заявил он в видеообращении накануне. По словам главы республики, если в прошлый раз у него были боли в груди, то теперь болит голова.

При этом Минздрав России заявил, что пока нет сведений, подтверждающих повторное заражение политика.

Вакцину «Спутник V», разработанную в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в форме порошка. Из него будет готовиться раствор для внутримышечных инъекций.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире приближается к 24 миллионам. Лидерами по числу заражений являются США (около 5,8 миллиона), Бразилия (почти 3,7 миллиона), Индия (около 3,2 миллиона). С начала эпидемии зарегистрировано 817 310 смертей, 15,5 миллиона человек выздоровели.

Ученые из Гонконгского университета впервые задокументировали повторное заражение коронавирусом. В первый раз у пациента были легкие симптомы, во второй раз обошлось без них. Между заражениями прошло 4,5 месяца. Исследователи смогли расшифровать геном вируса в обоих случаях.

Сеть фастфуда KFC на волне распространения COVID-19 отказалась от слогана «Пальчики оближешь». Его использовали больше 60 лет.

С началом эпидемии многие международные компании обновили свои логотипы, призвав к социальной дистанции и ношению масок. Пиво Corona в шутку заявило о необходимости ребрендинга.

Британский премьер Борис Джонсон опроверг слухи о своем уходе в отставку из-за осложнений, вызванных коронавирусом. По словам политика, переболев, он сбросил лишний вес и чувствует себя даже лучше, чем раньше.

Лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, сообщили источники украинских СМИ. Пресс-секретарь политика Марина Сорока написала в Facebook, что состояние Тимошенко «остается сложным», и она «проходит курс интенсивной терапии по протоколу лечения COVID-19».