Коронавирус заставил KFC отказаться от своего слогана. Его придумали 64 года назад

Более 60 лет назад американская сеть ресторанов быстрого питания KFC придумала слоган, который стал лицом компании на многие годы. Из-за коронавируса от него решили временно отказаться.

Девиз KFC на английском звучит как It’s Finger Lickin Good, что в переводе на русский буквально означает «Вкусно так, что пальчики оближешь». Пандемия COVID-19 заставила сеть ресторанов пересмотреть актуальность девиза, сообщили в пресс-службе компании.

Маркетологи приостановили использование придуманного 64 года назад слогана в рекламе KFC, сочтя его неуместным в нынешних условиях.

«Все согласятся, что нынешний год отличается от остальных. Именно поэтому использование нашего слогана сейчас не слишком уместно. Мы объявляем паузу на какое-то время», — подчеркнули в KFC. Вернуть девиз компания намерена в более подходящий момент.

По словам главного маркетолога KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай, сложилась уникальная ситуация. И на время приостановки использования фразы «Вкусно так, что пальчики оближешь» знакомая многим людям еда «не изменится ни на йоту».

KFC приостановила рекламную кампанию на территории Великобритании, Канады и Нидерландов. Использовать слоган не будут на Ближнем Востоке, в Южной Африке и нескольких азиатских регионах. В России и США в рекламе упомянутый девиз не использовали.