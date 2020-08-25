Повторное заражение коронавирусом главы Тувы Шолбана Кара-оола пока не подтвердилось. Об этом сообщил Михаил Мурашко. Однако второй раз заболеть COVID-19 оказалось возможно.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что данных, подтверждающих повторное заражение Шолбана Кара-оола коронавирусом нет, сообщает ТАСС.

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что повторно заразиться коронавирусом возможно из-за особенностей иммунитета, но такие случаи встречаются редко, сообщает РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что глава Тувы Шолбан Кара-оола второй раз заразился коронавирусом. После жалоб на самочувствие его отправили на обследование в Москву. Состояние политика на момент госпитализации оценивалось как удовлетворительное. Первый раз политик заболел в мае, тогда у него подтвердился коронавирус. В начале июня главу Тувы выписали.

Пока Шолбан Кара-оола находится в больнице на обследовании, все рабочие вопросы решает дистанционно.