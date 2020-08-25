Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение Минздрава России. Она будет выпускаться в форме лиофилизата, порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Вакцина зарегистрирована «на условиях и в порядке», установленном российским правительством. Регистрация проведена по результатам клинических исследований на добровольцах, проведенных в июне–августе. Препарат показал эффективность и безопасность в применении.

Минздрав также разрешил проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины на базе некоторых государственных лечебных учреждений Москвы. В нем примут участие 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. В третьем этапе исследования смогут принять участие белорусы.