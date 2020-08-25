facebook_pixel
    25 августа 2020, 15:13

    Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ — СМИ

    Анастасия Калинина

    Юлию Тимошенко могли подключить к ИВЛ. Об этом пишут украинские СМИ. Пресс-секретарь политика пока не подтвердила официально эту информацию.

    Некоторые украинские иТимошенко подключили к ИВЛлидера украинской партии «Батькивщина» остается по-прежнему тяжелым. Также она отметила, что Тимошенко проходит курс интенсивной терапии, про подключение к ИВЛ Сорока не упомянула.

    Коронавирус у Юлии Тимошенко подтвердили несколько дней назад. Помимо этого, инфекцию обнаружили и членов ее семьи — у мужа и дочери.

    Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом на Украине появился 3 марта. А через две недели в стране объявили карантин. На борьбу с новой инфекцией США выделили Украине 18,3 миллиона долларов. За все время пандемии на Украине зафиксировали 104 958 случаев инфицирования. Выздоровели 51 735 пациентов. В стране до сих пор есть регионы, в которых введены карантинные меры.

    Новости SMI.FM