Юлию Тимошенко могли подключить к ИВЛ. Об этом пишут украинские СМИ. Пресс-секретарь политика пока не подтвердила официально эту информацию.

Некоторые украинские иТимошенко подключили к ИВЛлидера украинской партии «Батькивщина» остается по-прежнему тяжелым. Также она отметила, что Тимошенко проходит курс интенсивной терапии, про подключение к ИВЛ Сорока не упомянула.

Коронавирус у Юлии Тимошенко подтвердили несколько дней назад. Помимо этого, инфекцию обнаружили и членов ее семьи — у мужа и дочери.

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом на Украине появился 3 марта. А через две недели в стране объявили карантин. На борьбу с новой инфекцией США выделили Украине 18,3 миллиона долларов. За все время пандемии на Украине зафиксировали 104 958 случаев инфицирования. Выздоровели 51 735 пациентов. В стране до сих пор есть регионы, в которых введены карантинные меры.