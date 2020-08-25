«Макдональдс», КFС, Соrоnа и другие. Как компании поменяли логотипы и слоганы из-за коронавируса

Пандемия COVID-19, ударившая по миру в конце прошлого года, повлияла не только на быт обычных людей, но и на жизнь многих компаний-гигантов. Некоторые, чтобы поддержать новые правила жизни, диктуемые коронавирусом, изменили свои логотипы, другим пришлось отказаться от старых слоганов.

Еда и напитки за безопасность

Американскому ресторану фастфуда KFC пришлось изменить свой слоган впервые за 64 года из-за пандемии коронавируса. Девиз компании на английском звучит как It’s Finger Licking Good — «Вкусно так, что пальчики оближешь».

В пресс-службе KFC заявили, что в связи с ситуацией в мире актуальность слогана решили временно пересмотреть — убрать «призыв» к потенциально опасному облизыванию пальцев после еды. При этом вкусовые качества, по словам пресс-службы, останутся на прежнем уровне.

До этого сеть ресторанов фастфуда «Макдональдс» изменила логотип, раздвинув букву М, тем самым символизируя социальную дистанцию, которая помогает предотвратить распространение коронавируса.

«Кока кола» в ряде рекламных кампаний поменяла логотип, увеличив пространство между буквами, а также добавила слоган: «Держать социальную дистанцию — лучший способ оставаться вместе».

Транспорт в колее

Автомобильные бренды тоже не остались в стороне. Аudi «раздвинул» свой логотип, состоящий из четырех пересекающихся колец.

Hyundai сделал версию своего логотипа с рукопожатием, которое заменили на приветствие локтями — в соответствии с рекомендациями по предотвращению распространения коронавируса.

Volkswagen увеличил расстояние между буквами V и W, а Mercedes разъединил фирменный знак-лапку и окружность, в которую он вписан.

Меняли свой логотип и Российские железные дороги, однако на момент публикации знак уже вернули к его обычному состоянию.

vc.ru

Народное творчество

Креативный директор Юре Товрлян из Словении придумал новые логотипы для нескольких компаний. Так, для сети кофеен «Старбакс» он надел на русалку в логотипе маску — в знак того, что людям необходимо носить средства индивидуальной защиты во время пандемии.

Подвергся изменениям и главный символ Олимпийских игр: пять пересекающихся колец, символизирующих материки, раздвинули, чтобы показать свою солидарность в том, что социальная дистанция сегодня важна, как никогда. То же Товрлян сделал и для компании MasterCard.

Пивному бренду Corona Ехtrа и вовсе предложили сменить название — из-за стойкой ассоциации с новым вирусом. По версии Товрляна, имя «Нужно новое название» в нынешних обстоятельствах лучше подойдет напитку.

Тем не менее в самой компании об изменении названия не задумались. Несмотря на пандемию и то, что стоимость компании снизилась примерно на 112 миллионов фунтов стерлингов, она все еще удерживается на первом месте в рейтинге лучших производителей пива.