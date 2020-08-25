Читательница издания передала свой разговор с родственником советника британского премьера Доминика Каммингса. Собеседник рассказал ей, что Джонсон до сих пор не оправился от последствий коронавируса, и из-за этого планирует в начале 2021 года уйти в отставку.

Собеседником читательницы выступил Хамфри Уэйкфилд — тесть Каммингса. В разговоре с женщиной он якобы сравнил Джонсона с лошадью, получившей травму.

«Если вы вернете в работу лошадь, когда она травмирована, животное никогда не поправится», — привело издание пересказ слов Уэйкфилда.

Пресс-служба Джонсона отказалась от комментариев, однако в частном порядке чиновники в разговоре с Bloomberg назвали эту историю бессмыслицей.

Борис Джонсон является лидером Консервативной партии, премьерский пост он занимает с июля 2019 года. Политик переболел коронавирусом в апреле 2020 года, проведя несколько дней в палате интенсивной терапии.