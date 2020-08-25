Коронавирус в России и мире. Главное на 25 августа

По последним данным, число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 23 801 363 (+1430). Количество погибших от инфекции пациентов выросло за сутки до 822 813 (+14). Полностью выздоровели 16 534 734 (+5651).

Первенство в мире по числу зараженных с начала пандемии занимают США 5 914 713 (+723). Второе место удерживает Бразилия (3 627 217), третье — Индия (3 164 881). Россия (961 493) в мире занимает четвертое место и первое в Европе. Она обошла по числу зараженных Испанию (420 809) и Великобританию (326 614).

В России

К началу учебного года в Московской области будут максимально проработаны меры безопасности. Планируется создать для учащихся и учителей посты проверки температуры. В обязательном порядке будет проводиться регулярная дезинфекция всех помещений.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что сотрудники учебных учреждений сдадут тест на коронавирус и во время индивидуальной работы со школьниками будут носить маски.

Он пообещал, что о детях позаботятся, и их родителям не придется беспокоиться об их пребывании в школах.

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что пандемия коронавируса повлияла на российский рынок труда и сферу образования. Огромное число преподавателей начало работать дистанционно, научившись комбинировать оффлайн- и онлайн форматы. Пандемия дала возможность устроиться на работу без географической привязки, что позволит россиянам устроиться на более высокооплачиваемую работу.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол записал видеообращение, в котором сообщил подписчикам, что повторно заразился коронавирусом. Он предположил, что в первый раз антитела не успели сформироваться.

В мире

Губернатор Бали Вайан Костер сообщил, что иностранные туристы не смогут попасть на остров до конца 2020 года. До сих пор не разрешены выезд в другие страны гражданам Бали. По словам Костера, запрет точно продлится до конца текущего года, но не назвал точную дату его отмены.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что победить коронавирус в республике мешают «терки на улицах». Он добавил, что представители Минздрава поначалу болезнь не распознали, но затем быстро обеспечили всех науждающихся медицинской помощью.

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт сообщил поклонникам, что заразился коронавирусом. В соцсетях он опубликовал видеоролик, в котором сообщило о положительном результате теста на COVID-19. Болт подчеркнул, что переносит болезнь бессимптомно, но намерен оставаться в изоляции и призвал своих фанатов также проявить ответственность.