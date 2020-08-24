Глава Тувы Кара-оол второй раз заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что во второй раз заразился коронавирусом. Об этом он рассказал своим подписчикам в видеообращении на странице «ВКонтакте» 24 августа.

«Я опять в инфекционной больнице, во второй раз заболел», — рассказал глава республики.

Он отметил, что, скорее всего, первое заражение «не дало сформироваться антителам, иммунитету».

Он призвал всех россиян беречь себя, поддерживать друг друга в болезни.

Первый раз Шолбан Кара-оол был госпитализирован 25 мая 2020 года. В одно время с ним в больницу отправили еще несколько чиновников, включая председателя администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве). О том, что глава Тувы поправился, в начале июня сообщил его пресс-секретарь Долаану Салчак.