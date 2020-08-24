Подмосковные школы откроют 1 сентября с соблюдением всех санитарных стандартов

Сотрудники сдадут тест на коронавирус и будут носить маски во время индивидуальной работы со школьниками. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев на видеоконференции с зампредами областного правительства.

Безусловно, COVID-19 заставляет задуматься о том, чтобы все мероприятия, связанные с этим, в школах были соблюдены. Новые стандарты в системе безопасности. Очевидно, что родители беспокоятся, отдавая своих детей в школы. Они должны быть уверены, что ничего не угрожает, что за ними присмотрят, позаботятся обо всем, что связано с безопасностью и здоровьем Андрей Воробьев.

Так, сотрудники сдадут тест на COVID-19 и будут носить маски во время индивидуальной работы с учениками. Перед 1 сентября в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность разъяснения всех новых мер безопасности ученикам и их родителям.

«На прошлой неделе я дал команду, чтобы министр образования Ирина Каклюгина доходчиво рассказала, как пройдут 1 сентября и система обучения. Прошу такую работу продолжить и на этой неделе. Я в общении с нашими жителями обязательно сделаю на этом акцент и дам все необходимые разъяснения, чтобы каждая семья четко понимала, что мы запланировали», — сказал он.

Воробьев добавил, что с 1 сентября горячим питанием обеспечат более 400 тысяч учеников. А проследить за его качеством смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».

Принят ряд решений по организации горячего питания. Это отдельная и очень чувствительная тема, которую я еще раз хотел обозначить Андрей Воробьев.

К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.