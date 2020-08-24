Основатель SuperJob рассказал о последствиях коронавируса для рынка труда

По словам специалиста, изменения произошли также и в сфере образования. Он подчеркнул, что последствия схожи, они должны были произойти в любом случае.

«Кардинальные изменения произошли в образовании: сначала со скрипом, но огромное количество преподавателей научились работать дистанционно, раньше они этого не умели. И они начнут комбинировать оффлайн- и онлайн-форматы. Все ждали прорыва в области дистанционного обучения, но ждали не с той стороны», — пояснил Захаров.

Он подчеркнул, что теперь сферы образования и рынка труда перешли на ментальность. Устроиться на работу теперь можно без привязки к географии. Специалист добавил, что российские регионы могут повысить доходы, а у сотрудников появится возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу.

Однако для специалистов из крупных городов ситуация обстоит хуже, так как ранее они не сталкивались с конкуренцией людей из маленьких городов. Захаров уверен, что средняя зарплата не изменится, но стоит ожидать перебалансировки.