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    24 августа 2020, 15:34

    Основатель SuperJob рассказал о последствиях коронавируса для рынка труда

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Захаров, основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на российском рынке труда. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    По словам специалиста, изменения произошли также и в сфере образования. Он подчеркнул, что последствия схожи, они должны были произойти в любом случае.

    «Кардинальные изменения произошли в образовании: сначала со скрипом, но огромное количество преподавателей научились работать дистанционно, раньше они этого не умели. И они начнут комбинировать оффлайн- и онлайн-форматы. Все ждали прорыва в области дистанционного обучения, но ждали не с той стороны», — пояснил Захаров.

    Он подчеркнул, что теперь сферы образования и рынка труда перешли на ментальность. Устроиться на работу теперь можно без привязки к географии. Специалист добавил, что российские регионы могут повысить доходы, а у сотрудников появится возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу.

    Однако для специалистов из крупных городов ситуация обстоит хуже, так как ранее они не сталкивались с конкуренцией людей из маленьких городов. Захаров уверен, что средняя зарплата не изменится, но стоит ожидать перебалансировки.

    Новости SMI.FM