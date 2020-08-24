Лукашенко предположил, что победить коронавирус в Белоруссии мешают «терки на улицах»

Александр Лукашенко высказался о ситуации с коронавирусом в стране. Белорусский лидер считает, что «терки на улицах» мешают народу победить напасть.

Во время назначения Дмитрия Пиневича новым министром здравоохранения, Александр Лукашенко обсудил с собравшимся ситуацию с коронавирусом в стране, сообщает сайт пресс-службы президента.

Белорусский лидер отметил, что в разгар пандемии врачи и представители Минздрава работали хорошо. По его словам, болезнь распознали не сразу, но зато потом быстро пришли в строй и обеспечили всех нуждающихся медицинской помощью.

Также Лукашенко отметил, что второй волны в Белоруссии пока не наблюдается. Однако заявил, что толпы на улицах мешают победить коронавирус: «Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то».

Но белорусский президент высказал уверенность, что с этой проблемой страна справится, и добавил, что кроме коронавируса в мире есть и другие болезни, о которых не надо забывать, например, об онкологии или астме.