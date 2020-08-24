Даже Усэйн Болт не убежал от коронавируса. Спортсмен инфицирован
Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт подтвердил, что заразился коронавирусом. Об этом спортсмен рассказал в своем Twitter.
«Оставайтесь в безопасности мои люди», — написал он. К посту Болт прикрепил видео в котором рассказал, что его тест на COVID-19, сделанный в субботу. показал положительный результат.
«Я стараюсь быть ответственным и остаюсь в изоляции. У меня нет симптомов и чувствую я себя пока хорошо», — пояснил он.
21 августа олимпийский чемпион отпраздновал свой 34 день рождения. По данным The Sun, Болт отпраздновал его на вечеринке в компании футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга.
В начале июля легкоатлет стал отцом. Его возлюбленная родила ему девочку.