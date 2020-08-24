Бали не откроют для иностранных туристов до конца года

Иностранные туристы не смогут попасть на Бали в ближайшее время. Курортный остров Индонезии останется закрытым до конца 2020 года из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Об этом сообщила газета Jakarta Post, которая процитировала слова губернатора Бали Вайана Костера.

Он отметил, что правительство Индонезии до сих пор не разрешило гражданам выезжать за рубеж. Он не сказал, когда именно это ограничение снимут, но отметил, что запрет продлится минимум до конца 2020 года.

В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна Вайан Костер.

Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя спешить, нужно вести себя осторожно. Бали не должен потерпеть неудачу, пытаясь восстановить туризм — по словам губернатора острова, это плохо скажется на имидже Индонезии. Он подчеркнул, Что сейчас местные власти планируют направить основные усилия на то, чтобы привлечь на остров местных туристов.

Газета отметила, что Бали серьезно пострадал из-за пандемии в экономическом плане. Работу потеряли более 2,6 тысяч человек, еще свыше 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.

По последней информации, с начала пандемии в Индонезии выявили более 155 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почти 6,8 тысяч пациентов скончались.