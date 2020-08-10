Коронавирус в России и мире. Главное на 10 августа

С самого начала пандемии по всему миру COVID-19 переболели почти 19,2 миллиона человек. Российские врачи зафиксировали уже 887536 случаев инфицирования. Суточный прирост зараженных составил 5189 человек.

В России

За минувшие сутки от вируса погибли 77 пациентов, общее число смертей достигло 14 931.

Роспотребнадзор сообщил, что российские врачи провели уже более 30,6 миллиона тестов на выявление коронавируса нового типа в России. 241 925 пациентов сейчас находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на опасный вирус.

За минувшие сутки из подмосковных больниц выписали еще 143 пациентов, которых вылечили от COVID-19. Всего в регионе от последствий коронавируса выздоровели 48 372 человека.

Правительство России одобрило выделение средств для врачей и иных работников, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19. Они получат выплаты за выполнение особо важных работ.

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин рассказал, что обнаруженный в Китае вирус SFTS несет меньше опасности для человека, так как сложнее передается от человека к человеку. SARS-cov-2 более опасен, особенно если будет действовать вместе с гриппом.

В свою очередь, доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов заявил, что в августе–сентябре мир получил передышку от пандемии, но она скоро закончится. С середины осени россиян ждет очередное ухудшение ситуации.

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройкой лидеров по количеству больных СОVID-19 по-прежнему остаются США (пять миллионов человек), Бразилия (3 миллиона) и Индия (2,1 миллиона).

В Бразилии Федеральный верховный суд (ФВС) страны объявил трехдневный траур. В стране коронавирус унес жизни более 100 тысяч бразильцев.