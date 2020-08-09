Врач сравнил летальность нового китайского вируса SFTS с коронавирусом

Специалист пояснил, что пока новый возбудитель изучен еще мало. Но его главное отличие от коронавируса в том, что он вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта.

«Думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем», — пояснил врач.

По словам эксперта, пока непонятна опасность распространения вируса SFTS. Сможет ли он также, как коронавирус распространится по всему миру. Но пока впечатление такое, что это исключительно локальный случай.

«Думаю, в течение недели мы получим больше информации», — заключил Митрохин.

Врач-вирусолог Евгения Тарасова исключила масштабное распространение нового возбудителя. Как сообщил сайт ToDay News Ufa, эксперт рассказала, что против SFTS уже разрабатывали вакцину, но большим спросом она не пользовалась.

Успокоил россиян и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он напомнил, что граница с Китаем закрыта, а сам возбудитель плохо передается от человека к человеку. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Ранее Роспотребнадзор заявил, что ни одного случая инфицирования новым вирусом SFTS в стране не зарегистрировали. Там рассказали, что вспышки вызванного им заболевания лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом уже фиксироваались в ряде стран Юго-Восточной Азии в прошлые годы. Летальность составляла от шести до 30% заболевших.

Вирус переносят клещи, поэтому болезнь редко охватывает большие пространства. При заражении у человека происходит плохая свертываемость крови, боль в желудочно-кишечном тракте, рвота и диарея.

Как сообщило ИА НСН, количество случаев заражения SFTS в Китае составило уже 60 человек. От осложнений нового заболевания погибли семеро.