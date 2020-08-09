Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье приблизилось к 50 тысячам

За минувшие сутки из подмосковных больниц выписали еще 143 пациентов, которых вылечили от COVID-19. Всего в регионе от последствий коронавируса выздоровели 48 372 человека.

«В Московской области еще 176 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 48 372 заболевших», — говорится в сообщении Мособлштаба по борьбе с пандемией 2019-nCoV.

За все время пандемии подмосковные медики выявили 64 864 случая COVID-19 (149 за минувшие сутки). От последствий заражения новым вирусом в регионе скончались 1123 пациента.

В Московской области в связи с улучшением ситуации с пандемией сняли самые жесткие ограничения. По-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Подмосковные власти продлили режим самоизоляции до 23 августа для пожилых людей и жителей региона с хроническими заболеваниями.