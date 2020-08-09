Число умерших от COVID-19 в Бразилии перевалило за 100 тысяч. Власти объявили траур

«Наша страна никогда не знала трагедии подобного масштаба. 100 тысяч человек, у каждого из которых было имя, профессия, планы и мечты. 100 тысяч человек, которые, вне сомнения, оставили свой след в этом мире и в жизнях других людей», — приводит сайт слова председателя верховного суда Диаса Тоффоли.

Он добавил, что Федеральный верховный суд Бразилии постановил объявить трехдневный траур. Тоффоли выразил родным и близким всех умерших от COVID-19.

За все время пандемии бразильские медики выявили более трех миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 100 477 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Сейчас в Бразилии проводят испытания трех вакцин от 2019-nCoV британского, американского и китайского производства, пишет Ura.ru. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что опасность коронавируса преувеличена и критикует ограничения в торговле и сфере услуг, которые пришлось ввести из-за пандемии. Недавно он сам переболел COVID-19.