Когда ждать новую волну коронавируса. Мнение эпидемиолога

«В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова те же самые сезонные колебания», — объяснил он.

Тем же, кто заразится в октябре–ноябре, будет сложнее переносить болезнь, чем летним пациентам.

Конечно, в этот раз ситуация может быть не такой страшной как в апреле-мая 2020 года. Но «эпидемия прекращается при 70% иммунизированных, а в Москве только 30%», сказал Фаворов.

«Москва начнет медленный подъем довольно рано. Вирус уже будет более агрессивным по сравнению с тем, что сейчас. Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на цифры, которые были, допустим, в апреле», — уточнил эксперт, отметил, что вторую волну заболеваемости будет проще контролировать.

По мнению Фаворова, в Санкт-Петербурге следует готовиться к сезонному подъему более серьезно.

«В отношении Сочи я считаю, что во всех прибрежных городах картина более смазанная. Картина будет между Москвой и Питером», — заключил он.

В мире, по данным Университета Хопкинса на данный момент — 19 769 560 зараженных коронавирусом. На первом месте по числу инфицированных — США (5 040 904).