Власти выделили средства на «коронавирусные» выплаты медикам

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Профессионалы получат выплаты в соответствии с занимаемой должностью. Принятие проекта позволит повысить качество медпомощи и снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого правительство одобрило выделение средств медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Это коснется специалистов, которые помогают гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения новой инфекцией.

Правительство выделит из резервного фонда около 15 миллиардов рублей. Такая сумма основана на прогнозе российских регионов за июль.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 июня подписал постановление о продлении дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, до 15 сентября.

В апреле президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также получают выплаты в 50 тысяч рублей каждый месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Около четырех тысяч медицинских работников Санкт-Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии коронавируса. Каждому специалисту, у которого диагностировали инфекцию, выплатили по 300 тысяч рублей.