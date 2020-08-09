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    09 августа 2020, 14:00

    Более 30,6 млн тестов на коронавирус провели в России

    Алена Макаренко

    Медики провели более 30,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 241 925 пациентов.

    За сутки в России сделано 298 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.

    Ранее Росстат заявил о снижении числа летальных исходов на фоне пандемии в июне, писал сайт «Аргументы и факты».

    Всего в мире с начала пандемии переболели почти 19,2 миллиона человек. Среди них умерли 716 тысяч пациентов. Лидером по приросту выявленных больных остаются США с 4 009 808 положительными тестами на коронавирус.

    В России насчитывается уже 882 347 случаев инфицирования.

    Недавно американские медики выявили еще один симптом коронавируса — долгую икоту.

    Новости SMI.FM