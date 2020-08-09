Более 30,6 млн тестов на коронавирус провели в России
Медики провели более 30,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 241 925 пациентов.
За сутки в России сделано 298 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.
Ранее Росстат заявил о снижении числа летальных исходов на фоне пандемии в июне, писал сайт «Аргументы и факты».
Всего в мире с начала пандемии переболели почти 19,2 миллиона человек. Среди них умерли 716 тысяч пациентов. Лидером по приросту выявленных больных остаются США с 4 009 808 положительными тестами на коронавирус.
В России насчитывается уже 882 347 случаев инфицирования.
Недавно американские медики выявили еще один симптом коронавируса — долгую икоту.