Более 30,6 млн тестов на коронавирус провели в России

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 241 925 пациентов.

За сутки в России сделано 298 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.

Ранее Росстат заявил о снижении числа летальных исходов на фоне пандемии в июне, писал сайт «Аргументы и факты».

Всего в мире с начала пандемии переболели почти 19,2 миллиона человек. Среди них умерли 716 тысяч пациентов. Лидером по приросту выявленных больных остаются США с 4 009 808 положительными тестами на коронавирус.

В России насчитывается уже 882 347 случаев инфицирования.

Недавно американские медики выявили еще один симптом коронавируса — долгую икоту.