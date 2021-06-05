Дело о гибели нарушителя в Мошкове назвали поспешным. Как полицейские отвечают за стрельбу на службе?

На инспектора ДПС, случайно убившего 19-летнего юношу при задержании в Мошкове, почти сразу завели уголовное дело — его арестовали. Теперь СК взял дело на контроль и начал расследование в отношении тех, кто принял такое решение. Дела за ранения или убийства при задержаниях заводят нередко, но в этом случае решающую роль могла сыграть реакция азербайджанской диаспоры. Бывшие сотрудники правоохранительных органов в разговоре с «360» заявили, что считают задержание полицейского необоснованным.

Уголовное дело против 19-летнего Векила Абдуллаева, которого при задержании случайно застрелил инспектор ДПС Александр Гусев в Мошкове под Новосибирском, завели только спустя неделю. Зато самого полицейского взяли под арест уже через день, предъявив ему обвинение по статье о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

Однако на видео, которое снимал один из товарищей убитого, видно, что сам Абдуллаев оказывал активное сопротивление при задержании. Момент выстрела и вовсе оказался вырезан, так что реальные обстоятельства произошедшего остаются для широкой публики загадкой.

«Никакой разницы нет»

Сейчас Следственный комитет взял дело под контроль. Против скончавшегося в больнице Абдуллаева завели уголовные дела о применении силы в отношении представителя власти и о его оскорблении, а действия следователей, которые в беспрецедентно короткие сроки решили арестовать инспектора ДПС, обещали расследовать.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов объяснил «360», что принципиальной разницы в расследовании дел против полицейских и рядовых граждан нет — все происходит согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

«Всегда проводится доследственная проверка, которая определяет необходимость возбуждения уголовного дела либо отказа. Отказ в возбуждении уголовного дела применяется в том случае, если действия сотрудника признаны законными — даже повлекшие смерть потерпевшего», — уверен Михайлов.

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов подтвердил, что расследование в таких случаях ведут, как и во всех остальных делах: сначала устанавливают обстоятельства произошедшего, затем принимают решение.

Процесс второпях

Однако оба экс-силовика отметили, что в случае с Александром Гусевым решение о возбуждении против него уголовного дела и об избрании меры пресечения было принято крайне быстро. Была ли должным образом проведена доследственная проверка, сказать никто не может.

«Нельзя забывать, что убитый мужчина был представителем национальных меньшинств, азербайджанец. Там моментально собралась диаспора, начался скандал», — уверен Михаил Игнатов.

Чтобы как-то успокоить диаспору, пошли им навстречу, и в отношении сотрудника ДПС моментально было возбуждено уголовное дело. Его взяли под стражу и так далее. На самом деле не надо было его брать под стражу, нужно было тщательно разобраться в причинах происшествия Михаил Игнатов.

Согласился с такими выводами и Александр Михайлов. Он считает, что обстановка с диаспорами в Мошкове, вероятно, довольно напряженная, в собраниях представителей диаспоры у больницы Михайлов увидел давление на правоохранительную систему. Результатом такого давления и могло стать быстро заведенное дело.

«Это приобрело очень большой резонанс, потому что поднялась местная диаспора, которая является достаточно мощным провоцирующим фактором. <…> Неслучайно они приехали в такой агрессивной форме», — сказал Михайлов. Он добавил, что решать этот вопрос, по его мнению, нужно было существенно жестче.

Михаил Игнатов указал, что совершенно непонятно, почему Гусеву также инкриминируют превышение должностных полномочий. Ведь на ролике видно, что задержанный оказывал сопротивление, даже провоцировал правоохранителя, а в случаях, когда полицейский видит угрозу своей жизни и здоровью, он имеет право воспользоваться оружием.

Боятся применять табельное

Причем бывшие силовики отметили, что полицейские должны отчитываться о каждом потраченном патроне — это часть стандартной процедуры. Как объяснил «360» Александр Михайлов, при заступлении на дежурство сотрудник получает табельное и патроны — две обоймы. После окончания дежурства оружие разряжают и сдают.

Михаил Игнатов добавил, что по всем использованным патронам сотрудники обязательно пишут рапорты, в которых указывают, при каких обстоятельствах, когда и где применяли, то есть стреляли на поражение или по конечностям, или использовали оружие — стреляли в воздух.

«Сотрудник пишет рапорт, по возможности должен найти гильзу, сдать ее, после этого руководитель назначает служебное расследование по данному факту», — объяснил он.

Если применение или использование оружия признается правомерным, сотруднику просто выдают новые патроны. Если же в действиях полицейского видят нарушения, его могут наказать — вплоть до увольнения. При серьезных последствиях начальство направляет материалы проверки в Следком для принятия процессуальных решений. Но сейчас, по словам Александра Михайлова, табельное применяют все реже.

Коллега применил оружие абсолютно законно и обоснованно. Тем не менее прокурор принял решение о возбуждении уголовного дела, и наш сотрудник был арестован и убит в камере Александр Михайлов.

Именно из-за таких случаев, считает Михайлов, сегодня табельное в ход пускают редко — люди просто боятся его использовать, так как даже за законные действия на полицейского могут «перевести стрелки».