Смерть нарушителя привела к межнациональному конфликту. В Мошкове боятся расправы над семьей полицейского

В поселке Мошково под Новосибирском жизнь встала на паузу — все ждут, чем закончится история с полицейским, случайно застрелившим при задержании нарушителя. Силовик находится под стражей, раненый погиб, а диаспора якобы готовится отомстить. Семью инспектора ДПС даже пришлось спрятать, к их дому приставили охрану. Но официально об угрозе почти не говорят.

Случайный выстрел

Еще 28 мая в поселке Мошково разгорелся скандал. Инспектор ДПС Александр Гусев при задержании случайно ранил в голову 19-летнего Векила Абдуллаева. Спустя сутки молодой человек скончался в реанимации, полицейского взяли под стражу, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Случившееся попало на камеру одного из участников конфликта. По данным «360», патруль ДПС гнался за автомобилем молодых людей из-за круговой тонировки — передние стекла и лобовое тонировать нельзя. Водитель по требованию полиции не остановился, а только увеличил скорость, так что сотрудники вынуждены были стрелять в воздух.

Когда нарушители все же остановились, полицейские собирались задержать водителя. За него заступился друг, предположительно, владелец автомобиля, 19-летний Абдуллаев. По данным источника «360», он схватил инспектора за форму, тот достал табельный пистолет, чтобы тоже задержать нападавшего. Во время борьбы страж порядка нажал на курок и попал молодому человеку в голову. Однако на видео, который снимал третий молодой человек, момент выстрела вырезан.

Издание Ngs.ru сообщило, что водитель тонированного авто ехал без прав. Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что юноши оказывали сопротивление при задержании.

«Могу только сказать что сотрудник действовал в рамках закона. Вопросов много: почему не остановились по требованию ДПС, почему начали убегать и оказывали сопротивление сотрудникам? На эти вопросы никто внимания не обращает, все только кричат, что убили невиновного. Человек, который чист перед законом, убегать не будет», — сказал источник.

Возможная месть

Когда раненного в голову юношу привезли в больницу, местные начали сообщать, что к медицинскому учреждению стягиваются затонированные автомобили, якобы принадлежащие представителям азербайджанской диаспоры. Мужчины в кожаных куртках и спортивных костюмах окружили больницу, по поселку пошли разговоры о том, что азербайджанская диаспора хочет отомстить семье инспектора.

Полиция быстро отреагировала. К домам участвовавших в задержании инспекторов приставили охрану, то же сделали и с дежурной частью. Служебные автомобили отогнали на закрытую территорию, опасаясь поджогов или нападений, сообщал Telegram-канал Life Shot.

По данным издания Ngs.ru, среди местных жителей разошлось аудиосообщение, в котором говорится, что убитый юноша — сын большого человека в диаспоре, владельца новосибирской сети магазинов с одеждой. А представители диаспоры якобы требуют выдать им стрелявшего полицейского.

«Вот этот, в которого выстрелили, <…> это сын какого-то <…> в диаспоре. Ну, короче, он очень крутой, у него папа там шишка, держит там что-то. <…> И у нас тут в Мошкове такой кипиш: тут ОМОНа нагнали, гаишников, полицейских. Просто этих диаспорских тачек тут — Hummer, всякие Mercedes, полностью тонированные в хлам. Просто по всему Мошкову ездят, требуют отдать этого Гуся (автоинспектора Гусева — прим. ред.). Всем советую сейчас сидеть дома, никуда не выходить», — передает издание текст распространяемого сообщения.

Руководитель Азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев заявил, что представители диаспоры собрались у больницы только из беспокойства за самочувствие Абдуллаева. Он также заверил, что никакой агрессии с их стороны нет.

«Я встречался с родственниками Вакила, которые сейчас в Мошкове. Некоторых я знаю лично. Я поговорил с ними — нет никакой агрессии», — передает слова Бабаева Gorsite.ru.

Другой местный житель заявил «360», что сейчас в Мошкове «все хорошо».

«Тихо и спокойно, никто не будет мстить», — сказал он.

Выстрел, которого не было

Местные считают, что на убитом тоже может быть вина. По их мнению, неслучайно на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, нет самого момента выстрела — он вырезан.

«Почему диаспора не выкладывает полное видео? Там же видно, что вырезано. Как там все произошло, мы не знаем. Почему они вырезали? Значит, там есть что-то, что может их скомпрометировать», — заметил один из поселян.

Брат пострадавшего объяснил это тем, что якобы на время выключал камеру, так как хотел вмешаться и помочь Абдуллаеву, но, когда услышал выстрел, снова начал снимать.

Позднее в Telegram-канале Mash Siberia появилось полное видео смертельной потасовки, снятое камерой наблюдения соседней закусочной. Но и на нем утраченный момент с выстрелом не виден.

Видео с регистратора на самой патрульной машине пока не обнародовано.

В СМИ появилась информация о том, что молодые люди, которые были в машине вместе с Абдуллаевым в момент погони, утверждают, что полицейские были в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат Гусева Юрий Голубицкий в разговоре с kp.ru эту информацию опроверг.

Угрозы семье

Семью стрелявшего инспектора Гусева из поселка вывезли из-за опасения мести со стороны родственников убитого. Юрий Голубицкий рассказал, что угрозы действительно были, хоть и не прямые.

«Прямых угроз какой-то мести при мне, во всяком случае, не звучало. Но слово „молись“ в адрес своего подзащитного я слышал. Сейчас семья Гусева находится под госзащитой. Я надеюсь, что это будет не только на время следствия, но и в дальнейшем», — заявил защитник.

В Мошкове Александра Гусева в основном характеризуют положительно. Его знакомый рассказал о том, что тот всегда был спокойным и адекватным, а умышленно стрелять без причины не стал бы.

«Я знаю его давно: он не стал бы стрелять умышленно. Думаю, он достал табельное оружие, чтобы припугнуть. У них, чтобы выстрелить даже в воздух, потом отписок надо сделать 20 листов. Поэтому за стволы они берутся в самом крайнем случае», — отметил он.

Другие говорят, что Гусев был довольно жестоким, а по службе мог поступить несправедливо, например отобрать права без причины. Но знакомый инспектора уверен, что жесткость Гусев проявлял только к тем, кто действительно нарушал закон.

«Да, он жесткий, но по отношению к тем, кто нарушал. Он многих лишил прав за пьянку. Многие на него зуб точат за это. В Мошкове два таких было принципиальных гаишника. А людям не нравится, что они под пресс всех закатывают, невзирая на связи», — заключил он.