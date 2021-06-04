Следственный комитет начал проверку после гибели нарушителя ПДД в Мошкове

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении сотрудников, принимавших решения в Мошкове Новосибирской области. Там сотрудник ДПС выстрелил в молодого человека, который в компании друзей нарушил ПДД.

Региональное управление СК открыло уголовное дело в отношении 38-летнего сотрудника Госавтоинспекции.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области немедленно доложить об основаниях возбуждения этого уголовного дела, а также ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело передали из регионального СУ СК РФ в центральный аппарат. Бастрыкин распорядился дать правовую оценку действиям всех участников событий 28 мая.

В этот день инспекторы ДПС на трассе попытались остановить автомобиль Toyota. В иномарке находились 19-летний Векил Абдуллаев и его друзья. Однако они постарались уйти от погони. Полицейские настигли компанию в районе придорожной гостиницы. Одного из нарушителей задержали. Двое других приятелей пытались помешать стражам порядка.

В МВД сообщили, что Абдуллаев оказал активное сопротивление, после этого сотрудник ДПС несколько раз ударил его, затем достал оружие и повалил на капот. После раздался выстрел, пуля попала нарушителю в голову. Он погиб.