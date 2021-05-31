Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС, случайно застрелившего мужчину

В Новосибирске суд арестовал сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего парня. Об этом в региональном управлении СК сообщили РИА «Новости».

Инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая остановил на трассе Р-255 «Сибирь» водителя Toyota, который превысил скорость. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться с места. По данным СК, полицейский при задержании достал табельный пистолет и нажал на курок, случайно попав в голову знакомому задерживаемого, которого тот пытался отбить. Перед этим инспектор также нанес ему удары руками и ногами по телу. Молодого человека доставили в реанимацию, он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в воскресенье пострадавший скончался.

Полицейскому предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий.

Адвокат Сергей Горшков накануне в беседе с «360» заявил, что смерть парня, раненного в голову, значительно отяжелит последствия для подозреваемого инспектора ДПС. Наказание будет стремиться к максимальному, отметил адвокат.