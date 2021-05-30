СК переквалифицировал дело новосибирского полицейского. Он случайно застрелил нарушителя

Следователи СК России в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского, который случайно выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку при задержании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

Теперь 38-летнему правоохранителю предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

«В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с части 1 статьи 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“) на часть 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — говорится в сообщении.

Пострадавший умер 30 мая в больнице, в которой лежал в крайне тяжелом состоянии.

По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали Toyota, водитель которой не остановился по их требованию. Спустя время иномарка припарковалась у придорожной гостиницы, из машины выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и привели его к патрульной машине. В это время его приятели попытались помешать стражам порядка. Полицейский с пистолетом в руке скрутил одного из нарушителей и случайно нажал на спусковой крючок пистолета.

В ГУМВД также проводится служебная проверка.