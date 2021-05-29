Десятки друзей и родственников 19-летнего Векила Абдуллаева, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС при задержании, пришли в поселок Мошково Новосибирской области. Об этом сообщил Mash.

По данным Теlеgrаm-канала, в населенном пункте, где случилось ЧП, «неспокойно». Люди окружили местную больницу, в которой лежит пострадавший. Также они прошли мимо полицейского участка, поэтому дежурный отдел поставили под строгую охрану. При этом правоохранители сказали, что «решаются вопросы оперативного реагирования и волноваться не о чем».

Ранее молодого человека доставили в Мошковскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, он находится в реанимации. По словам главного врача больницы Олеси Мурашовой, раненого подключили к аппарату ИВЛ.

В субботу, 29 мая, на трассе «Сибирь» в районе поселка Мошково под Новосибирском сотрудники ДПС устроили погоню за машиной с затонированными стеклами. Они прижали водителя к обочине рядом с придорожным кафе, писало Ura.ru. Молодого человека попросили выйти из Toyota для составления протокола, но он оказал сопротивление. 38-летний инспектор достал пистолет и случайно спустил курок, однако в результате правонарушитель получил пулю в голову.

Следственный комитет России проводит проверку, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.