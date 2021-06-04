Новое дело завели после убийства сотрудником ГИБДД мужчины в Мошкове

Новое дело завели после убийства новосибирскими сотрудниками ГИБДД мужчины — об оскорблении и избиении полицейского. Расследование взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин, дело передано в центральный аппарат.

«В связи с инцидентом, произошедшим вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов. Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили на сайте ведомства.

Главное следственное управление начало проверки в отношении сотрудников регионального СК, которые принимали процессуальное решение по делу и ходатайствовали о мере пресечения.

Центральный аппарат принял решение возбудить уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти», ранее было открыто дело о превышении полномочий.

По данным следствия, 28 мая на трассе «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД устроили погоню за Toyota, водитель которого отказался останавливаться. В конце концов Toyota остановилась и оттуда выбежали несколько человек. Сотрудники ГИБДД задержали одного из них. Приятели попытались отбить его. 19-летний парень, по данным источника, хватал лейтенанта полиции за форму. Страж порядка достал табельный пистолет, случайно нажал на курок и попал молодому человеку в голову. Он умер в больнице.