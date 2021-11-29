Зажженные на матче ЦСКА с «Зенитом» фаеры назвали провокацией. Все ради закона о Fan ID?

Футбольный матч ЦСКА и «Зенита» на московской «ВЭБ Арене» закончился задержанием 408 болельщиков «армейцев» из-за двух фаеров, зажженных на последних минутах встречи. Специалисты предположили, что это могла быть провокация для утверждения законопроекта о введении Fan ID — так называемых паспортов болельщиков. Спортивная общественность выступала резко против этой инициативы.

«Гребли без разбора»

Встреча футбольных команд ЦСКА и «Зенит» на московской «ВЭБ Арене» закончилась многочисленными задержаниями болельщиков хозяев стадиона. Из-за двух зажженных фаеров на последних минутах матча фанатов «армейцев» сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а затем 408 человек задержали. На 51 человека были составлены протоколы о правонарушении.

Фанаты жаловались на то, что полицейские не разрешали людям даже выходить в туалет. При этом среди запертых на трибуне оказались женщины, дети и пенсионеры. Их не повезли в отделение, но все равно продержали на трибунах несколько лишних часов — матч закончился в 22:00, а последних фанатов выпустили только после 01:00.

Один из фанатов ЦСКА, который приехал в Москву из Смоленской области специально ради матча, рассказал «360» о том, что происходило на трибуне, а потом в отделении полиции.

«После футбола — минуте на 75-й — у выхода выстроились полицейские, закрывая проход. После финального свистка народ пытался выйти, сразу подлетели несколько рядов ОМОНа», — поделился он.

По словам болельщика, объяснить причины задержки никто не мог, также не говорили, сколько придется ждать.

Не выпускали даже в туалет — просто стоишь на холодном бетоне, мороз, ничего не понятно. Где-то в 23:30 начали потихоньку выпускать несовершеннолетних, женщин, пожилых людей Илья болельщик ЦСКА.

Мужчин начали выпускать ближе к полуночи — ОМОН выстроил кордон от выхода к автозакам. По словам Ильи, болельщиков выводили по 15 человек, по дороге обыскивали. В автозаках тоже ничего не объясняли, по приезде в отделение забирали по два человека.

«Очень долго сидели в автозаках, забирали по два человека в отделение, фотографировали документы, переписывали данные, снимали отпечатки пальцев. В отделении с нами сидели лейтенанты, которые тоже не понимали, что к чему, зачем и почему», — рассказал он.

Ближе к 03:00, по словам Ильи, фанатов начали отпускать из отделения, предварительно фотографируя в верхней одежде — как были на трибуне. Объяснений произошедшему фанаты ни на стадионе, ни в отделении так и не получили.

«К 03:30 я только освободился. Уже не в первый раз такое, что кто-то жжет. Обычно после футбола задерживали, ну, на час — на стадионе. Потом по фотографиям пытались кого-то выцепить из толпы. А тут без разбора всех подряд гребли», — сказал он.

Позиция клуба и РПЛ

Сначала руководство ЦСКА долго не давало официальных комментариев по поводу произошедшего. К болельщикам, застрявшим на трибуне, не выходили ни представители клуба, ни представители РПЛ. Замдиректора по безопасности ЦСКА Иван Уланов заявил «Матч ТВ», что с вопросами о причинах задержания обращаться нужно в полицию.

Позднее клуб опубликовал официальное заявление, в котором пообещал разобраться с ситуацией и помочь тем, кто не был причастен к правонарушениям.

Представители РПЛ пообещали «тщательно изучить инцидент» после матча ЦСКА и «Зенита», а действия полицейских осудили. Хотя и признали, что присутствие силовиков направлено на обеспечение безопасности болельщиков.

«В случае с инцидентом на „ВЭБ Арене“ меры, принятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют на имидж не только РПЛ, но и всего российского футбола в целом», — привел комментарий РПЛ Telegram-канал спортивного журналиста Василия Конова.

Работа системы распознавания лиц

В СМИ появилась информация о том, что на стадионе была проблема с камерами — они якобы перестали работать. «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что причиной отключения могла стать хакерская атака.

По мнению председателя Объединения спортивных болельщиков Всеволода Алексеева, если на стадион пронесли запрещенные вещества, претензии должны быть прежде всего к тем, кто обеспечивает безопасность.

«Сегодня заявили, что стадион не соответствовал требованиям безопасности. Но тогда вопрос к оперативному штабу. Перед каждым матчем проводится заседание, в том числе на самом стадионе, решается, соответствует ли он требованиям безопасности. Если он не соответствует, почему там матч проводился?» — объяснил он «360».

Главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко добавил, что во всем мире, в том числе и в России, на стадионах давно работают камеры с системой распознавания лиц. А потенциальные нарушители выявляются охраной еще на входе.

«К том же стюарды — это не просто люди, которые приходят на сектор и показывают места. Это люди, которые умеют вычленить зачинщиков, они соответствующим людям сообщат. В перерыве с распечаткой с камер человека уже можно забирать — это во всем мире не является проблемой», — заключил Яременко.

Всеволод Алексеев подтвердил, что обычно злоумышленников выявляют по видеозаписям.

«При том, что болельщики несколько часов находились на трибунах до того, как их задержали, была возможность идентифицировать большинство и задерживать не всех подряд, а на выходе выявлять из толпы правонарушителей», — заявил он.

Фаеры — провокация?

Запрет на фаеры на стадионах введен во многих странах мира, так как пиротехника на спортивных мероприятиях признана небезопасной, объяснил Николай Яременко. В России за это тоже предусмотрено наказание — штраф, арест на срок до 15 суток и временный запрет на посещение спортивных мероприятий.

Серьезных инцидентов с фаерами, по словам Всеволода Алексеева, в России не было давно. По мнению эксперта, это следствие именно действующего закона «О болельщиках», принятого в 2014 году и ужесточенного в 2017-м.

«Запрет на фаеры действует давно — с момента введения так называемого закона о болельщиках. Учитывая то, что такие инциденты стали большой редкостью, меры действуют», — уверен Алексеев.

Собеседники «360» отметили, что ЧП с фаерами странным образом совпало с обсуждением вокруг так называемых паспортов болельщиков — Fan ID, которые хотят ввести в России. Спортивная общественность резко раскритиковала эту идею властей.

Если вспомнить год принятия закона о болельщиках, тогда был инцидент на „Арене Химки“ с попаданием петарды во вратаря московского „Динамо“ Антона Шунина. Такое стечение обстоятельств, в рамках которого депутаты заявляют, что Fan ID способен решить подобные проблемы, создает странное впечатление Всеволод Алексеев.

«Вчерашняя история попахивает подготовленной провокацией. Не берусь ничего утверждать, но <…> на этом стадионе пять лет играют — никогда ничего не случалось. А когда обсуждается пресловутый Fan ID, вдруг возникает такая провокация», — заключил Яременко.