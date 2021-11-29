Более 50 протоколов составили на болельщиков после матча ЦСКА и «Зенита»

Правоохранители составили 51 протокол об административных правонарушениях на задержанных болельщиков матча ЦСКА с «Зенитом» в Москве. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — „Зенит“, составлен 51 протокол об административных правонарушениях», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что 25 протоколов составили по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», при этом 14 из них за использование пиротехники. Еще 23 протокола выписали за распитие алкоголя или употребление запрещенных веществ в общественных местах. Кроме того, два протокола составили за мелкое хулиганство, а еще один — за уклонение от исполнения административного наказания.

В МВД также отметили, что стадион «ВЭБ-Арена», где проводился матч, «не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». В ведомстве уточнили, что там не проводили съемку секторов с наиболее активными болельщиками. Правоохранители продолжают проверку.

Правоохранители задержали десятки болельщиков ЦСКА после использования пиротехники на матче с «Зенитом» 28 ноября. Фанатов начали обыскивать и задерживать прямо на трибуне.