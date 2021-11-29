Полиция задержала болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Прошедший в Москве матч между командами ЦСКА и «Зенит» завершился задержаниями болельщиков московского клуба. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Матч ТВ. Только новости».

На опубликованных кадрах видно большое количество бойцов ОМОН и автозаков, куда сажают болельщиков ЦСКА.



Как сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале, полиция не выпускала зрителей с трибун. Там они оставались около часа. Представители клуба или Российской премьер-лиги не подошли для разбора ситуации. На выходе со стадиона болельщиков начали задерживать.



«Первые три автобуса с болельщикам покинули территорию стадиона. Один за другим приезжают новые автозаки», — написал Конов.

По данным издания «Чемпионат», причиной массовых задержаний стало файер-шоу, которое фанаты клуба армейцев устроили на трибунах в конце матча.

Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД «360» не располагает.

Встреча ЦСКА и «Зенита» в рамках 16-матча Российской премьер-лиги закончилась со счетом 0:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Победу принесли забитые мячи Клаудиньо и Андрея Мостового.

В турнирной таблице «Зенит» удерживает первое место с 36 баллами. ЦСКА занимает шестую строчку с результатом в 24 балла.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Ростова» 3 декабря. У ЦСКА игра запланирована на следующий день с самарскими «Крыльями Советов».

UPD: Полиция подтвердила ТАСС задержание болельщиков после футбольного матча ЦСКА — «Зенит» в Москве.