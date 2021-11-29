ЦСКА осудил поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

Руководство ЦСКА осудило болельщиков, которые использовали пиротехнику во время домашнего матча с «Зенитом». Футбольный клуб сейчас разбирается в ситуации с массовым задержанием фанатов, согласно заявлению на странице ЦСКА в Instagram.

«Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», — указано в заявлении.

В ЦСКА подчеркнули, что фанаты еще никогда не устраивали на «ВЭБ Арене» подобного. Там осудили нарушителей порядка, но при этом указали, что невиновные не должны страдать от их действий.

«Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — добавили в руководстве «армейцев».

Десятки болельщиков ЦСКА были задержаны после пиротехнического шоу во время матча с петербургским «Зенитом». Файер-шоу устроили незадолго до финального свистка. В результате стадион заволокло едким дымом. Многим фанатам столичного клуба в течение нескольких часов после окончания матча не давали покинуть покинуть трибуну C. Сотрудники полиции и ОМОНа проводили обыски и задержания. Сначала фанатов красно-синих сопровождали на досмотр, а затем отводили в автозаки. По сообщению РИА «Новости», среди задержанных были даже женщины с детьми.

В РПЛ после матча заявили, что действия правоохранителей поставили под угрозу безопасность людей, а также указали, что это портит имидж всего российского футбола.

Сама встреча в рамках 16-го тура РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Матч состоялся накануне.