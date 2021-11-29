Российская премьер-лига запросила у правоохранителей отчет по итогам задержания болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит». Об этом сообщил глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Запросили отчет у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жестко. Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами», — привело слова Хачатурянца РИА «Новости».

Футболисты ЦСКА играли против соперников из «Зенита» 28 ноября в Москве. Встреча проходила в рамках 16-матча Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу клуба из Петербурга.

Под конец игры фанаты «красно-синих» устроили пиротехническое шоу на фанатском секторе. В итоге болельщикам не давали покинуть трибуну С. Рядом со входом находилось большое количество бойцов ОМОНа. Болельщиков сначала забирали на досмотр, а затем отправляли в автозаки.

Сейчас «Зенит» находится на первом месте турнирной таблицы. Команда заработала 36 баллов. ЦСКА находится на шестой строчке с 24 баллами.