Фанат ЦСКА рассказал о задержании после матча с «Зенитом»

Болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом» в Москве, принуждали сдавать отпечатки пальцев и оказывали психологическое давление. Об этом «360» рассказал один из фанатов красно-синих.

Фанатов столичного ЦСКА, задержанных накануне после фаер-шоу на домашнем матче с «Зенитом», начали отпускать из полиции только к четырем утра. Но тех, кто не хотел сдавать отпечатки пальцев, продолжали держать в отделениях.

«Задержанных принуждали к откатке отпечатков пальцев, психологически давили. Пальцы можно, конечно, было и не сдавать, но это гарантировало еще как минимум несколько часов в отделении», — сообщил болельщик.

По словам собеседника «360», большинство людей были измучены пребыванием в ОВД, поэтому соглашались сдать отпечатки, хотя из них почти никто не имел отношения к пиротехническому шоу.

«Плюс к этому задержанных в случае отказа грозились пересадить из относительно комфортных условий в бичарник с бомжами и так далее», — добавил фанат «армейцев».

Утром некоторых из задержанных отправили не домой, а в суд. По каким признакам определяли людей, поджигавших фаеры, неизвестно. Болельщик напомнил, что, согласно сообщениям СМИ, камеры наблюдения на трибуне в этот момент не работали.

Десятки болельщиков ЦСКА были задержаны после использования пиротехники на матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом». Фаеры зажгли незадолго до финального свистка, впоследствии стадион заволокло едким дымом. Фанатов начали обыскивать и задерживать прямо на трибуне. Полиция проводила мероприятия несколько часов. Потом болельщиков доставили в отделения. В СМИ также писали, что среди задержанных были женщины и несовершеннолетние.

В самом ЦСКА осудили действия болельщиков, но пообещали всем юридическую помощь.