ЕС выбрал путь имитации деятельности. Потребление газа снизят назло России и в ущерб себе

Норвегия не будет снижать цены на газ для импортеров из стран Евросоюза, несмотря на серьезный энергетический кризис, заявил министр энергетики и нефти страны Терье Осланд. Он отметил, что местные нефтяные компании работают на коммерческой основе, а руководство ЕС само отказалось от практики долгосрочных контрактов — еще 20 лет назад. «360» выяснил, почему королевство не пошло навстречу европейским партнерам и как они будут выходить из сложившейся ситуации в условиях сокращения поставок голубого топлива из России.

Европа потребовала скидку

На Норвегию приходится четверть газовых поставок, сообщила газета The Financial Times. В условиях энергетического кризиса европейские потребители стали особенно зависимы от скандинавского государства. По информации издания, ряд руководителей компаний Евросоюза призвали Норвегию «согласиться на экспорт газа по сниженной цене».

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Авторы статьи подчеркнули: из-за снижения поставок российского газа в Европе царит «тихий ужас». По мнению журналистов, Норвегия уже заработала в три раза больше обычного и поэтому уже сейчас должна снизить цену.

«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, состоит в том, чтобы заключить долгосрочные контракты по ценам значительно ниже сегодняшней спотовой цены, но значительно выше исторического среднего уровня», — заявил экономист Аслак Берг.

Норвегия на уступки не пойдет

На призывы отреагировал министр энергетики и нефти королевства Терье Осланд. В интервью газете E24 Nringsliv он заявил, что Евросоюз сам виноват в сложившейся ситуации, ведь именно в ЕС отказались от заключения долгосрочных газовых контрактов.

«Самое важное, что Норвегия может сделать в сегодняшней ситуации и во что я также хочу внести свой вклад, — это поддерживать высокую добычу газа из Норвегии и в будущем», — подчеркнул Осланд.

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По словам министра, европейцы живут «в сложное время». Он подчеркнул, что норвежские нефтяные компании работают на коммерческой основе и правительство королевства не будет заставлять их подписывать контракты на поставку газа по заниженным ценам.

ЕС наступил на свои же грабли

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил «360», что просьбы ЕС снизить цены на газ противоречат политике союза. Он напомнил, что в 2009 году «Газпром» критиковали за «нерыночный метод ценообразования». По его словам, Норвегия стала одной из первых крупных стран-поставщиков, перешедших на биржевой принцип образования цен по требованию Евросоюза.

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А кто-нибудь из покупателей предлагал Норвегии цены выше биржевых, когда биржевые цены падали ниже 100 долларов и достигали 30–40 долларов за тысячу кубометров в 2020 году? Я почему-то такого не помню. Я не помню, чтобы кто-то из покупателей обращался к Норвегии и говорил: „Норвегия, почему ты зарабатываешь так мало? Давай мы заплатим больше!“ Александр Фролов.

По мнению Фролова, Норвегия не обязана снижать цены по требованию европейских компаний-потребителей. Эксперт добавил, что Евросоюз принимает условия рынка до тех пор, пока они выгодны для него.

Европа погрязла в имитации бурной деятельности

В сложившейся ситуации Евросоюз вряд ли может повлиять на Норвегию, отметил Фролов. По его словам, ЕС мог бы инициировать переговоры и с королевством, и с Россией, чтобы предложить новые методы ценообразования. К этому также должны быть готовы поставщики, отметил он.

Готовность поставщиков может возникнуть только после нормального, открытого, полномасштабного переговорного процесса. Такового пока нет. И вряд ли предвидится. Поэтому Европейский союз и не может ничего сделать, потому что по большому счету он не хочет ничего делать, кроме имитации бурной деятельности Александр Фролов.

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Эксперт предположил, что по результатам второго полугодия потребление газа снизится на 15%. Руководство Евросоюза предпочтет записать это в свои заслуги, потому что «снизится зависимость от России», добавил Фролов. На обанкротившиеся предприятия и обнищавших граждан обращать внимание не станут.

В условиях кризиса ЕС вряд ли примет решение о запуске «Северного потока — 2». «Им предпочтительнее, чтобы экономика Европейского союза ухудшилась, чем чтобы они потеряли какие-то политические очки и возможности», — объяснил ситуацию Фролов.

Цены на газ в Европе побили рекорд марта 2022 года. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива определили на уровне 3,5 тысячи долларов.