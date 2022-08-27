Европе напророчили революции из-за роста цен на энергию

Рост цен на энергию может спровоцировать революцию в Европе. Об этом глава чешского Минюста Павел Блажек заявил сайту iDNES.cz.

Он отметил, что эта ситуация может подвергнуть опасности политическую систему Чехии. Блажек считает, что в социальной и политической сфере сейчас возникло максимальное напряжение с 1989 года.

«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение, на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — заключил министр.

Ранее СМИ писали, что ежегодные счета на оплату электроэнергии в Великобритании вырастут еще на 80%. Не так давно в стране возникло движение «Не плати». Его участники сознательно отказаться от оплаты счетов. К движении присоединились уже более миллиона человек.