Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3000 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили три тысячи долларов за тысячу кубов. Таковы данные сети бирж Intercontinental Exchange (ICE).

Цены сегодня выросли на 15,7%. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ — 283 евро за МВтч, или 3030,9 доллара за тысячу кубометров.

Рекорд на бирже был установлен 7 марта. Тогда стоимость тысячи кубических метров газа приблизилась к 3,9 тысячи долларов.

«Газпром» 19 августа заявил об остановке единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября — для технического обслуживания. К работам привлекут специалистов компании Siemens Energy, производящей оборудование для трубопровода. Эксперты осмотрят системы маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания, протяжку соединений, проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. Если технических неисправностей не обнаружится, перекачку газа восстановят до 33 миллионов кубометров в сутки.

Сразу после сообщения о приостановке работы турбины цена на газ в Европе выросла на 8,3%.