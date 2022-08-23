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    23 августа 2022, 04:39

    Цены на газ в Европе достигли исторического рекорда

    ICE: расчетная цена газа в Европе достигла рекорда в 2861,6 доллара за тысячу кубометров

    Полина Созыкина

    Расчетная цена на газ за прошедшие сутки достигла исторического рекорда и составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом информировала лондонская биржа Intercontinental Exchange (ICE), данные процитировало РИА «Новости».

    «Газпром» сообщил о приостановке поставок голубого топлива по «Северному потоку» с 31 августа по 20 сентября. Это связано с плановыми техническими работами на единственном действующем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая». К работам привлекут специалистов компании Siemens Energy.

    После этого фьючерсные контракты резко подорожали, к концу дня цены подскочили на 8%. Далее произошел скачок цены до 20%, за тысячу кубометров торговали 3000 долларов. На закрытии цена остановилась чуть ниже 2900 долларов.

    Газопровод «Северный поток» могут и не запустить сразу обратно, если найдут неисправности в турбине. Это станет серьезным ударом для европейцев, считают эксперты.