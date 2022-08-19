«Газпром» объявил об остановке «Северного потока» на три дня

Единственный рабочий газоперекачивающий аппарат, который обеспечивает работу газопровода «Северный поток», остановят на три дня. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Газпрома».

В компании пояснили, что ГПА Trent 60 DLE законсервируют с 31 августа по 2 сентября в связи с техническим обслуживанием.

Работы будут проводить совместно со специалистами Siemens, которая производит эти аппараты. По регламенту компании техническое обслуживание требуется проводить каждые 1000 часов. Техобслуживание включает осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, очистку корпуса.

Специалисты осмотрят системы маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания, протяжку соединений, проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

После этого при условии отсутствия технических неисправностей транспорт газа восстановят до 33 миллионов кубометров в сутки, уточнили в «Газпроме».

На фоне сообщения о приостановке поставок газа по «Северному потоку» цены на топливо в Европе подскочили на 7%. В настоящее время стоимость газа превышает 2600 долларов за тысячу кубометров, сообщил РБК.