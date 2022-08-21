Германия поступит безответственно, если будет тормозить запуск «Северного потока —2», заявил вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. Он призвал власти страны запустить газопровод.

По его словам, «Северный поток — 2» сможет решить серьезные проблемы экономики ФРГ. Помимо этого, он даст время на продумывание дальнейшей диверсификации энергетических поступлений, написало РИА «Новости».

«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным», — подчеркнул Кубики.

Политик добавил, что всем, кто разделяет его мнение, сложно понять, почему Германия держит трубопровод закрытым, хотя в то же время добивается вывода из-под санкций турбины «Северного потока».

В настоящее время «Северный поток» работает на 20% от общей мощности. В «Газпроме» это объяснили задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Они были задействованы на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции «Портовая». Сейчас работу газопровода обеспечивает только один из пяти двигателей.