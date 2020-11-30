Экзамен на права изменится в теории и на практике. Кому станет сложнее?

С апреля 2021 года экзамен на права изменится. Сдавать площадку будет не нужно, но инспекторы хотят проверять ее элементы перед выездом в город. Число вопросов в билетах останется прежним, в отличие от содержания — их хотят приблизить к реальным ДТП. Эксперты говорят, надо менять подготовку — тогда и аварий станет меньше.

Новые билеты на теории

Содержание приблизят к реальности

Экзаменационные билеты в ГИБДД переработают с учетом аварийности на дорогах. Данные о ДТП автоматом попадают в аналитическую систему, позволяющую увидеть, на каких трассах и почему они происходят. На основе этого экзаменаторы актуализируют задания по конкретным случаям.

Как рассказал «360» председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов, около 80% всех аварий происходят примерно из-за 10–12 ошибок водителей. Среди них неправильный обгон, несоблюдение дистанции, превышение скорости, игнорирование знака «Уступи дорогу» и другие. Поэтому нужно изменить систему подготовки, как это уже сделали во многих странах мира.

«Великобритания, Австралия — многие страны поставили себе задачу выйти на нулевую отметку [по смертности в ДТП]. Они пошли по новому пути обучения водителей — тестов на умение читать дорогу. Вот и мы вычленили 10 таких причин [аварий], и надо сделать короткие видеоролики, видеотесты на умение читать дорогу. Люди посмотрят 100–200 роликов и запомнят, потому что увидят своими глазами», — считает Ачкасов.

Под наблюдением видеокамер

Количество вопросов в билетах не изменится, их по-прежнему будет 20. Но во время экзамена за желающими получить права начнут следить видеокамеры. Сейчас это делают сотрудники ГИБДД.

Пять ошибок

Чтобы получить права, будущий водитель должен будет совершить менее пяти ошибок. Штрафные баллы разделят на подгруппы по величине нарушения — от одного до трех. Самые серьезные вынесут в отдельный раздел. При совершении такой ошибки автолюбитель автоматом провалит экзамен.

Многие из этих изменений вошли в новую редакцию регламента по проведению экзаменов. Она начнет действовать с 1 апреля 2021 года. Проверку навыков станут проводить только в реальной обстановке. Инспекторы будут уделять большее внимание вождению по дорогам населенных пунктов — перекрестках, развязках, переездах и автострадах. Отдельного экзамена на площадке больше не будет.

Практика в городе без площадки

Еще одно изменение может коснуться проверки навыков вождения. Вместо площадки в МВД предлагают добавить в экзамен упражнения, которые там раньше проверяли: параллельную парковку и парковку задним ходом, остановку и начало движения при подъеме и спуске с горки и так далее. Всего 19 элементов. Для будущих водителей автобусов предусмотрены отдельные испытания. Как пояснил РИА «Новости» глава ГИБДД Михаил Черников, расширенный список упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

«У нас убрали площадку. Но перед тем как выехать в город, на площадке в ГИБДД инспектор будет убеждаться, умеет ли курсант вообще водить машину. Но это не экзамен, это займет 30 секунд — минуту. А когда он убедится, тогда начинается экзамен в городе. Вот что будет», — уточнил Ачкасов.

С изменениями вырастут риски субъективного и предвзятого отношения инспекторов к будущим водителям, не исключил Лысаков. Сам экзамен фиксируют на камеры, но возможность провокаций и давления все равно может увеличиться.

«Задача, конечно, ставится повысить качество подготовки и уменьшить количество пострадавших. Но в каких пропорциях увеличится безопасность, а в каких коррупционная составляющая, покажет время. Такие риски имеют место», — заключил парламентарий.

Чехарда в подготовке

В ГИБДД действительно наблюдается некая «чехарда» со сдачей экзамена, заявил «360» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Сначала настаивали на отработке площадки при подготовке водителей. Их обустройство обошлось автошколам в немалые суммы — в крупном городе аренда земли не только финансово затратна, но и не всегда реальна. Некоторые даже закрылись, не сумев выполнить это требование. Теперь площадку убирают, но тут же предлагают вернуть ее элементы для проверки.

«Принимать экзамен в реальной обстановке — правильно, с этим сложно спорить. Одно дело — поворот и парковка на площадке, и другое — хотя бы элементарные, начальные навыки водителя, который не должен теряться в плотном транспортном потоке, принимать правильные решения и технично их выполнят», — считает депутат.

Попадая в мегаполисы, водители из мелких населенных пунктов часто теряются. Рекомендуемые дистанции до соседних машин в реальности противоречат правилам и рекомендациям. Поток идет настолько плотно, маневры совершаются с зазором в сантиметры, и даже опытных провинциальных водителей такие ситуации ставят в тупик. Но постоянные изменения формата экзамена — то с площадкой, то без, теперь с ее элементами — вряд ли помогут улучшить дорожную ситуацию.

«Я воспринимаю это как определенную чехарду, и что из этого выйдет, сказать сложно. Если в целом, то нынешние системы подготовки — и теоретическая, и практическая, — мягко говоря, оставляют желать лучшего. Они не соответствует современным рискам, требованиям дорожной обстановки», — заключил Лысаков.